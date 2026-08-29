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От кузницы и инсульта до счастья с подполковником полиции: путь актера Дмитрия Быковского

От кузницы и инсульта до счастья с подполковником полиции: путь актера Дмитрия Быковского

Для миллионов зрителей Дмитрий Быковский — это бескомпромиссный капитан Евгений Иванов по прозвищу Джексон из «Ментовских войн» и тот самый узнаваемый богатырский голос Ильи Муромца.

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