Чистый четверг в 2024 году: как приготовить четверговую соль, привлечь деньги и правильно мыться

Четвертый день Страстной седмицы — Чистый четверг, в 2024 году он выпадает на 2 мая. Этот день связан с событиями Тайной вечери, когда Иисус Христос установил одно из главных церковных таинств — причастие.
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