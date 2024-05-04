Почему древние египтяне перестали возводить пирамиды и почему нынче нельзя подниматься на их вершины (2 статьи)

Почему древние египтяне перестали возводить пирамиды в XVI веке до н.э.? Что их остановило от строительства в течение 2000 лет? Основатель XVIII царской династии Яхмос I стал последним фараоном, воздвигшим себе пирамидальную гробницу.
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