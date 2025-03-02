Al Jazeera: армия Израиля не позволяет жителям Рафаха вернуться в свои дома

Global Look Press/Ilia Yefimovich/dpa Армия Израиля препятствует возвращению жителей города Рафаха, находящегося на юге сектора Газа, в свои дома, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление палестинской правозащитной группы Центр прав человека "Аль-Мезан".
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