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Царьград

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Уиткофф и Кушнер склоняли Россию к уступкам. Но в мягкой форме: С чем уехали, раскрыл Безпалько

Уиткофф и Кушнер склоняли Россию к уступкам. Но в мягкой форме: С чем уехали, раскрыл Безпалько

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер склоняли Россию к уступкам. Но в мягкой форме, в отличие от Джона Рэтклиффа, посещавшего Москву несколькими днями ранее.

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