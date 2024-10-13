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Царьград

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Русским не сочувствует - даром, что Иванова. Известная актриса скорбит о жертвах Израиля. О погибших в России - молчок

Русским не сочувствует - даром, что Иванова. Известная актриса скорбит о жертвах Израиля. О погибших в России - молчок

Русским не сочувствует - даром, что Светлана Иванова. Известная по сериалу "Триггер" актриса публично и неоднократно скорбит о жертвах Израиля.

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Комментарии
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Лариса Галахова
Да уж, сколько волка не корми... Всякие Джаники обласканные вниманием публики живущие и творящие в России, а на деле все перевертыши. Что с них взять, проститутка и есть
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15 час.

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