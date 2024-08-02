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"Запад уже проиграл". Французский историк Эммануэль Тодд предрек крах США. На каких наблюдениях основывается ученый?

"Запад уже проиграл". Французский историк Эммануэль Тодд предрек крах США. На каких наблюдениях основывается ученый?

Сегодня 21K прочитали Западу во главе с США грозит крах, и ситуация на Украине это доказывает, заявил Эммануэль Тодд — легендарный французский историк, который спрогнозировал распад СССР за полтора десятка лет до этого события.

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Комментарии
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Misha Glusch
богатеньких буратин своих потрусите...
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