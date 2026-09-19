Anthropic и Accenture вложат $2 млрд в «оценщиков моделей»

Им дадут доступ уровня сотрудника, но ответственность оставят разработчику Anthropic и Accenture объявили о создании команды внедрённых «оценщиков», которая будет работать совместно с внутренними группами безопасности и внешними партнёрами.
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