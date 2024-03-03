Польские тюнеры украсили золотом и серебром шесть кроссоверов и один внедорожник

Польское тюнинг-ателье Carlex Design, сделавшее себе имя на доработке интерьеров дорогих автомобилей, представило новую программу Seven Elysia, в рамках которой будет выпущено семь коллекций эксклюзивных машин.
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