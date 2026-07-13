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Виды контроля сварных соединений — что должен знать сварщик

Виды контроля сварных соединений — что должен знать сварщик

Сварные соединения являются одним из ключевых элементов большинства металлических конструкций — от строительных каркасов и трубопроводов до промышленного оборудования и ответственных инженерных сооружений.

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