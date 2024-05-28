Немецкие машины — это комфортабельные Mercedes-Benz, шустрые BMW и универсальные Audi. Кроме «большой тройки», в Германии полным-полно и других автомобилей, но объединяет их одно — многие энтузиасты заслуженно считают их лучшими в мире.
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