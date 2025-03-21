Euractiv: Евросоюз ждут проблемы с милитаризацией без участия США

ЕС столкнется с проблемами в области военного сотрудничества без поддержки США, так как странам сообщества придется значительно увеличить военные расходы и имеющегося опыта ведения боевых действий недостаточно.
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