Осака (WTA). Крюгер играет с Понш, Калинская вышла в 1/4 финала, Савиных, Подорошка выбыли

Валерия Савиных уступила Юлии Путинцевой. Сетка турнира здесь. Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships Осака, Япония 11 – 17 сентября 2023 WTA 250 Призовой фонд – $259 303 Открытые корты, хард Второй круг Анна Калинская (Россия) Хэрриет Дарт (Великобритания) 7:6|6:2 Дата проведения 13 сентября, 06.
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