С 2027 года часть россиян будет получать налоговые льготы в автоматическом режиме

Это избавит ряд категорий граждан от необходимости лично подтверждать право на послабление С 2027 года некоторые категории граждан будут освобождены от обязанности подтверждать право на налоговые льготы по имуществу.
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