Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

238 подписчиков

С 2027 года часть россиян будет получать налоговые льготы в автоматическом режиме

С 2027 года часть россиян будет получать налоговые льготы в автоматическом режиме

Это избавит ряд категорий граждан от необходимости лично подтверждать право на послабление С 2027 года некоторые категории граждан будут освобождены от обязанности подтверждать право на налоговые льготы по имуществу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии