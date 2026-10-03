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«Зелёные» Англии за жёсткую чистку языка: под удар попали «мать» и «отец»

«Зелёные» Англии за жёсткую чистку языка: под удар попали «мать» и «отец»

Партия зелёных Англии и Уэльса рекомендовала своим активистам отказаться от выражения «матери и отцы» и перейти к нейтральной формулировке «родители и опекуны» .

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