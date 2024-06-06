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Бойцы ВС РФ рассказали о разработке беспилотного колесного робота

Бойцы ВС РФ рассказали о разработке беспилотного колесного робота

Новые виды беспилотных платформ применяются и разрабатываются фронтовыми умельцами. Так, в 110-й бригаде первого армейского корпуса разработали универсальный колесный робот, который может не только перевозить грузы, но и эвакуировать раненых бойцов.

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