Бойцы ВС РФ рассказали о разработке беспилотного колесного робота

Новые виды беспилотных платформ применяются и разрабатываются фронтовыми умельцами. Так, в 110-й бригаде первого армейского корпуса разработали универсальный колесный робот, который может не только перевозить грузы, но и эвакуировать раненых бойцов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии