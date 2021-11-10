При стрельбе в США погибли два человека, трое ранены

Во вторник, 9 ноября, в результате стрельбы в американском городе Скотленд (штат Южная Дакота) погибли по меньшей мере два человека, еще трое получили огнестрельные ранения различной степени тяжести, сообщает местное издание Dakota News Now.
Во вторник, 9 ноября, в результате стрельбы в американском городе Скотленд (штат Южная Дакота) погибли по меньшей мере два человека, еще трое получили огнестрельные ранения различной степени тяжести, сообщает местное издание Dakota News Now.
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