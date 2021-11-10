Комсомольская правда

103 505 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    за попытку окупится увеличивать срок работы дворником или асенизатором.Участников несанк...
  • Александр
    за попытку окупится увеличивать срок работы дворником асенизатором.Участников несанк...
  • Александр
    мошенник и брехун и полное ничтожество. ему даже отвечать западло. .Илон Маск приглас...

При стрельбе в США погибли два человека, трое ранены

При стрельбе в США погибли два человека, трое ранены

Во вторник, 9 ноября, в результате стрельбы в американском городе Скотленд (штат Южная Дакота) погибли по меньшей мере два человека, еще трое получили огнестрельные ранения различной степени тяжести, сообщает местное издание Dakota News Now.

Вернуться к статье
Страница канала

Картина дня

наверх