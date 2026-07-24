Россиянин создал Android-вирус, приносивший ему до полумиллиона рублей в день

В Новосибирской области полицейские задержали группу подозреваемых, которые, по версии следствия, распространяли вредоносное программное обеспечение для Android-устройств, получали доступ к аккаунтам пользователей и оформляли на их имя кредиты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии