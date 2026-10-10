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Нижегородская правда

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Лидер первой лиги ФК «Нижний Новгород» дома разгромил «Енисей»

Лидер первой лиги ФК «Нижний Новгород» дома разгромил «Енисей»

Спустя три с лишним недели ФК «Нижний Новгород» возобновил свои выступления в первой лиге первенства России по футболу.

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