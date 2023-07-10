Любопытно, однако

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"Россию предали все, кто только мог, нас больше не считают сильной страной, нас не боятся и не уважают". Горькие мысли Яны Поплавской

"Россию предали все, кто только мог, нас больше не считают сильной страной, нас не боятся и не уважают". Горькие мысли Яны Поплавской

что-то было После того, как в конце июня джинн на пару дней покинул бутылку и тут же был обвинён чуть ли не во всех прегрешениях, а спустя всего несколько часов, видимо, на определённых условиях, о которых нам, смертным, знать не положено, вновь в ней укрылся, "белые нитки" политики нашего руководства стали заметны уже совсем очевидно.

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Комментарии
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Владимир Волков
Это пиzdeц.
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1 час.
Александр рогов
Ещё один пидормот аля алтайцев проклюнулся. Нарекаю тебя Пидормот жидяра недорезанный, твоё место у стенки плача в чистом поле (учусь и беру пример с Алтайцева). А если возникну, что ты мне сделаешь, пожуриш. Видит око, а зубов то нет.
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1 час.
Rabiga Rafikova
А когда в 1996 году выбрали президентом  (во второй раз) Ельцина, который разрушил Советский Союз, страну, которую кто-то уважал, но все боялись, о чем думали? Зачем теперь плакать? Надо делать выводы и, стиснув зубы, идти вперёд.
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