"Россию предали все, кто только мог, нас больше не считают сильной страной, нас не боятся и не уважают". Горькие мысли Яны Поплавской

что-то было После того, как в конце июня джинн на пару дней покинул бутылку и тут же был обвинён чуть ли не во всех прегрешениях, а спустя всего несколько часов, видимо, на определённых условиях, о которых нам, смертным, знать не положено, вновь в ней укрылся, "белые нитки" политики нашего руководства стали заметны уже совсем очевидно.