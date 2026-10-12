В Кикнурском округе водитель на «Шкоде» сбил лося

9 октября в 19.40 вечера на 34 км дороги «Яранск – Кикнур — граница с Нижегородской областью» в Кикнурском округе произошло ДТП, сообщили в УГИБДД по Кировской области.
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