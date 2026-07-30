Проблемный космический корабль Boeing могут снова отправить на орбиту уже в этом году

Космический корабль Starliner / © Boeing «Модернизация систем Starliner продвигается очень хорошо, и мы вполне довольны достигнутыми результатами», — сказал Ортберг во время квартальной конференции с инвесторами.
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