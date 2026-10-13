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Аргументы и Факты

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Руины поселения бронзового века нашли на дне водоема после жары в Англии

Руины поселения бронзового века нашли на дне водоема после жары в Англии

На дне водохранилища Фернворти в графстве Девон на юго-западе Англии, обмелевшего из-за аномальной жары летом, ученые нашли остатки поселения бронзового века, пишет The Independent.

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