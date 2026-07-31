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Чемпион мира продал свою копию трофея ЧМ-2018 за 54 тысячи евро

Чемпион мира продал свою копию трофея ЧМ-2018 за 54 тысячи евро

Бывший защитник сборной Франции Бенжамен Менди продал личную копию трофея чемпионата мира-2018, который он завоевал вместе с национальной командой в России.

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