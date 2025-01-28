США временно прекратили прием заявок на помощь беженцам с Украины

США приостановили прием заявок на участие в программе поддержки беженцев с Украины. Это связано с пересмотром процедур условно-досрочного освобождения в рамках новых требований исполнительного приказа о защите границ, сообщает Служба гражданства и иммиграции.
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