Эксперт рассказал, пора ли продавать доллары

Он отметил, что важно следить за экономическими новостями Решение о продаже долларов сейчас зависит от финансовых целей и стратегии каждого человека или компании, рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.
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