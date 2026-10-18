Важная задача бюджета Москвы — всесторонняя поддержка участников СВО и членов их семей, она включает социальные выплаты и широкий спектр дополнительных мер социальной поддержки, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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