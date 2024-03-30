В Нидерландах полиция освободила заложников в кафе

Полиция в Нидерландах задержала захватившего людей в кафе преступника и освободила всех заложников. Подробности захвата и требования, нападавшего пока неизвестны, однако полиция Нидерландов утверждает, что признаки теракта в происходящем отсутствуют.
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