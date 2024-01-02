В Смоленской области росгвардейцы продолжают новогоднюю акцию «Дед Мороз специального назначения»

В Смоленской области Военнослужащие ордена Жукова отдельного отряда специального назначения «Меркурий» Росгвардии в рамках ведомственной акции «Дед Мороз специального назначения» поздравили детей боевых товарищей, погибших при исполнении воинского долга.
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