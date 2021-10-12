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Ани Лорак в образе подростка с кепкой и джинсами удивила внешним видом на прогулке: фото

Ани Лорак в образе подростка с кепкой и джинсами удивила внешним видом на прогулке: фото

Известная певица Ани Лорак, которая ранее переехала жить и работать в Россию, снова вернулась в Украину, удивив поклонников новыми осенними кадрами в социальной сети Инстаграм.

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