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В Госдуме прокомментировали заявление главы МИД Франции об ударах по России

В Госдуме прокомментировали заявление главы МИД Франции об ударах по России

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал актом агрессии заявление главы МИД Франции об ударах дальнобойными французскими ракетами по территории России.

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