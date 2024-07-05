Губернатор отправил в отставку главу Орска после прорыва дамбы и наводнения

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Губернатор Оренбургской области удовлетворил прошение мэра Орска Василия Козупицы об отставке. 5 апреля в Орске на фоне крупнейшего за десятилетия паводка произошел прорыв дамбы, глава МЧС тогда назвал ситуацию в городе «критической».