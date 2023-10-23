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ФедералПресс

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В Миассе встреча с риелтором закончилась гибелью клиента: «Требовал вернуть деньги»

В Миассе встреча с риелтором закончилась гибелью клиента: «Требовал вернуть деньги»

МИАСС, 23 октября, ФедералПресс. 52-летний житель Миасса снял квартиру через агента по недвижимости. Он заплатил специалисту 3 тысячи рублей и собирался переезжать, но в последний момент собственник жилья расторг с ним договор.

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