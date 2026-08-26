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Крымская газета

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До внедрения цифрового рубля осталась неделя: что важно знать о новой форме валюты

До внедрения цифрового рубля осталась неделя: что важно знать о новой форме валюты

С 1 сентября 2026 года в России официально стартует масштабное внедрение цифрового рубля. Крупнейшие банки и часть торговых сетей обязаны будут предоставить своим клиентам возможность открывать цифровые кошельки и проводить операции с новой формой национальной валюты.

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