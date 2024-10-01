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Царьград

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В Египте неизвестный представился бойцом ВСУ и "заминировал" рейс до Екатеринбурга

В Египте неизвестный представился бойцом ВСУ и "заминировал" рейс до Екатеринбурга

Отправление самолёта из Шарм-эш-Шейха было задержано на два с половиной часаНа два с половиной часа задержался 26 сентября вылет самолёта из Шарм-эш-Шейха до Екатеринбурга.

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