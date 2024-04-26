Куда сходить: интересные мероприятия 27 апреля в Крыму

КОНЦЕРТ Театр имени А. С. Пушкина (Евпатория, Театральная площадь, 1) "Танец. Мысль. Время." 6+ 27 апреля, 18:30 Концертная программа к Международному дню танца объединит на сцене все танцевальные коллективы Крымской государственной филармонии.
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