Куда сходить: интересные мероприятия 27 апреля в Крыму

КОНЦЕРТ Театр имени А. С. Пушкина (Евпатория, Театральная площадь, 1) "Танец. Мысль. Время." 6+ 27 апреля, 18:30 Концертная программа к Международному дню танца объединит на сцене все танцевальные коллективы Крымской государственной филармонии.