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Пятый канал

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Школа с новыми правилами: что изменится для учеников с 1 сентября

Школа с новыми правилами: что изменится для учеников с 1 сентября

Около 18 миллионов российских школьников 1 сентября вернутся за парты. В разных регионах подготовили свои форматы празднования Дня знаний и новые образовательные проекты — от изучения природы родного края до занятий по искусственному интеллекту.

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