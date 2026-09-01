Школа с новыми правилами: что изменится для учеников с 1 сентября

Около 18 миллионов российских школьников 1 сентября вернутся за парты. В разных регионах подготовили свои форматы празднования Дня знаний и новые образовательные проекты — от изучения природы родного края до занятий по искусственному интеллекту.
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