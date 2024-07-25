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Грузинская партия потребует от властей возобновить дипотношения с РФ

Грузинская партия потребует от властей возобновить дипотношения с РФ

Грузинская партия «Солидарность во имя мира» готовит обращение к властям по поводу возобновления дипотношений с Россией, сообщил «Известиям» секретарь партии, отвечающий за международные связи, Мамука Пипия.

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