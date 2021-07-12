Риелторы отметили резкий рост цен на первичную недвижимость в РФ

Цены на новостройки в России растут, а спрос — падает За прошедшие шесть месяцев стоимость первичной недвижимости выросла на 17%, сообщил журалистам руководитель направлений первичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.