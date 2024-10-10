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Финский профессор назвал самую большую угрозу для Европы: "Собираетесь ли вы их устранить?"

Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети X заявил, что самой большой угрозой для Европы является НАТО.

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Комментарии
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ВС
Владимир Сергеев
Финский профессор говорит, что самая большая угроза это НАТО. А НАТО - что угроза от России. Таким образом, они раскачивают качели, заставляя нас думать, что ещё немного - все прозреют и пойдут на мировую. (Прозрел же финский профессор) Это у них игра такая. Короче, мочить надо и НАТО и финского профессора.
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