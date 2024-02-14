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«Решение уравнять». Подпись Путина решила, как россияне дальше будут жить

«Решение уравнять». Подпись Путина решила, как россияне дальше будут жить

Президент РФ Владимир Путин подписал ряд ранее принятых федеральных законов. О конфискации имущества за фейки о ВС РФ Закон расширяет список преступлений, за которые может предусматриваться конфискация имущества.

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