Путин указал на роль бизнеса в в развитии культуры России

Созидательную роль в развитии культуры России играют отечественные предприниматели, заявил президент Владимир Путин в ходе международного культурного форума в Санкт-Петербурге 17 ноября, передает РИА Новости.
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