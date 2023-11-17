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Путин указал на роль бизнеса в в развитии культуры России

Путин указал на роль бизнеса в в развитии культуры России

Созидательную роль в развитии культуры России играют отечественные предприниматели, заявил президент Владимир Путин в ходе международного культурного форума в Санкт-Петербурге 17 ноября, передает РИА Новости.

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