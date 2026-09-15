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Elliot Wave impulse to the upside

Elliot Wave impulse to the upside

Elliot Wave impulse to the upside Micro E-mini S&P 500 Index Futures CME_MINI:MES1! ECMetts2112 5 Waves have been completed to the downside and it is coming off strong former resistance.

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