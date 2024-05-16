Морозоустойчивые розы высадили возле драмтеатра в Иркутске

В рамках подготовки к летнему сезону в Иркутске началась работа по высадке роз на городские клумбы. Муниципальное предприятие “Горзеленхоз” впервые вводит в городскую флористику сорт “Флорибунда”, отличающийся высокой морозостойкостью, неприхотливостью в уходе и обильным цветением в течении лета.