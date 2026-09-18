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Газета Коммуна

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Под Воронежем открылся один из крупнейших в России заводов по производству алюминиевых банок

Под Воронежем открылся один из крупнейших в России заводов по производству алюминиевых банок

Губернатор Александр Гусев и заместитель председателя Госдумы РФ Алексей Гордеев 11 сентября приняли участие в торжественном открытии нового высокотехнологичного завода по производству алюминиевых банок для предприятий пищевой промышленности.

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