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Владимирские новости

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Авдеев сообщил ,что мусор в новогодние праздники будет активно вывозиться

Авдеев сообщил ,что мусор в новогодние праздники будет активно вывозиться

Губернатор Александр Авдеев обозначил задачи по контролю за вывозом отходов в период новогодних праздников, акцентировав внимание на спутниковом мониторинге и сотрудничестве с жителями для предотвращения нарушений графика вывоза мусора.

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