Авдеев сообщил ,что мусор в новогодние праздники будет активно вывозиться

Губернатор Александр Авдеев обозначил задачи по контролю за вывозом отходов в период новогодних праздников, акцентировав внимание на спутниковом мониторинге и сотрудничестве с жителями для предотвращения нарушений графика вывоза мусора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)