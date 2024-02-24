Во Владимирской области в рамках праздничных мероприятий, посвященных 23 февраля, юным жителям города Радужный вручили первые паспорта

В городе Радужный Владимирской области в рамках праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества, по доброй традиции состоялась церемония вручения паспортов школьникам, достигшим 14-летнего возраста.
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