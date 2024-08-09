«Ограничений нет»: Украине разрешили бить по России истребителями F-16

ВСУ имеют право атаковать легитимные военные цели в России, считают власти Нидерландов. Правовых ограничений на использование ВСУ американских истребителей F-16 с целью нанесения ударов по территории России нет.
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