Царьград

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В Киеве заявили, что обещанное контрнаступление ВСУ рискует уже не начаться весной

В Киеве заявили, что обещанное контрнаступление ВСУ рискует уже не начаться весной

Премьер-министр Украины считает, что подготовка к наступлению ВСУ может затянуться до лета.Глава кабмина Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что у Киева нет причин торопиться с наступлением, так как на него никто не давит и у него развязаны руки.

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