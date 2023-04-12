В Киеве заявили, что обещанное контрнаступление ВСУ рискует уже не начаться весной

Премьер-министр Украины считает, что подготовка к наступлению ВСУ может затянуться до лета.Глава кабмина Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что у Киева нет причин торопиться с наступлением, так как на него никто не давит и у него развязаны руки.