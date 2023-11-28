МВД России предложило запретить нелегальным мигрантам водить авто и заключать браки

Ведомство разработало соответствующий законопроектМинистерство внутренних дел России разработало законопроект о режиме контролируемого пребывания для нелегальных мигрантов, он предусматривает для них несколько запретов и ограничений.
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