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МВД России предложило запретить нелегальным мигрантам водить авто и заключать браки

МВД России предложило запретить нелегальным мигрантам водить авто и заключать браки

Ведомство разработало соответствующий законопроектМинистерство внутренних дел России разработало законопроект о режиме контролируемого пребывания для нелегальных мигрантов, он предусматривает для них несколько запретов и ограничений.

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